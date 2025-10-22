Ortigueira emplaza al personal del SAF a una reunión y vuelve a poner en valor la “importante mejora de las condiciones del servicio” en el último mandato

El Concello de Ortigueira, a través de su alcalde, Valentín Calvin, emplazó en el pleno extraordinario de este miércoles al personal del Servizo de Axuda no Fogar municipal a una reunión la semana que viene para escuchar sus demandas y sugerencias, así como a “estudiar el paradigma y el modelo al que queremos ir”.

El alcalde, Valentín Calvín, recuerda que “cuando accedimos a la alcaldía, nos encontramos un servicio en el que los trabajadores llevaban 2 años sin vacaciones, sin ropa, sin EPIs ni materiales adecuados, algo que hemos subsanado desde que entramos en el gobierno”, afirma el regidor.

Además, enfatiza que “Ortigueira se mantiene como el único Concello de toda la comarca que no tiene privatizado el SAF y que, por tanto, gestiona directamente el servicio”.

Destaca además la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras desde 2023, ya que se han reforzado con cuatro personas más y recientemente se han estabilizado todas las plazas de esta área. “Este gobierno ya se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la plantilla para tratar de mejorar su situación, algo que se ha conseguido, con mejoras en los turnos y asegurando el descanso de 12 horas. Es cierto que todo se puede mejorar, por eso estamos abiertos a escuchar y a estudiar posibles mejoras y optimización del servicio”.

Además, desde que Calvín accediese a la alcaldía, se han puesto en marcha diversas iniciativas complementarias para seguir mejorando el SAF. Algunos ejemplos son los obradoiros de empleo en el ámbito sociosanitario o el Ciclo Medio de Atención a personas en situación de dependencia que se imparte en el IES de Ortigueira. Ambas formaciones buscan retroalimentarse con el SAF y fomentar la formación en este ámbito en la zona, teniendo así más profesionales disponibles.

Reitera que “hay voluntad por parte de este equipo de gobierno, tanto política como personal, para seguir mejorando la situación del SAF, como se ha ido haciendo desde que este grupo está al frente del gobierno local”.