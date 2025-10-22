Mugardos avanza en gestión tributaria de la mano de la Diputación de A Coruña

El Concello de Mugardos refuerza su compromiso con la eficiencia, transparencia y estabilidad financiera mediante la delegación de competencias de gestión, inspección y recaudación tributaria en la Diputación provincial de A Coruña. Desde 2020, el gobierno municipal trabaja de forma constante para garantizar una administración más eficaz y asegurar que la gestión de la recaudación municipal se realiza de forma profesional y responsable.

La finalización del contrato de prestación de servicios de colaboración en la gestión tributaria en enero de 2021 dejó la prestación del servicio en una situación precaria, sin posibilidad de prórroga según el pliego de cláusulas administrativas. La delegación permitirá a la Diputación actuar con mayor margen de maniobra frente a desequilibrios de tesorería del Concello, mediante anticipos ordinarios o extraordinarios de recaudación, sin que eso suponga coste alguno en intereses para el Concello.

Esta medida es especialmente relevante ante las dificultades económicas que atravesó el Concello en los últimos años, derivadas de la reducción de ingresos por el IAE, el aumento de facturas pendientes de aplicar al presupuesto, el coste del suministro eléctrico y la implantación del canon de gestión de depuradoras por Aguas de Galicia.

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, destacó que “con esta delegación, buscamos que la administración local pueda funcionar con total normalidad y que los pagos a proveedores y la prestación de servicios no se vean interrumpidos. Es un paso fundamental para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del Concello”. Por su banda, la concejala de Hacienda, Ana Varela, subrayó que “la delegación de competencias en la Diputación nos permitirá gestionar de forma más eficiente los recursos municipales, asegurar la recaudación y, sobre todo, mejorar la prestación de servicios a los vecinos. Es una medida estructural que refuerza la sustentabilidad financiera del Concello a largo plazo”.

Entre las competencias que se delegarán se incluyen:

Gestión y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).

Recaudación voluntaria y ejecutiva de tasas de suministro de agua, recogida de basura, red de sumideros, contenedores y estaciones de bombeo, así como tasas por aprovechamiento especial del dominio público.

Gestión, inspección y recaudación de ingresos no periódicos, como servicios contraincendios, multas coercitivas por limpieza de tierras o por incumplimiento de deberes urbanísticos.

El Concello de Mugardos ya contaba con delegaciones en materia de sanciones de tráfico y gestión de aprovechamientos especiales, y con la entrada en vigor de esta nueva delegación se amplía significativamente el ámbito de actuación de la Diputación, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la correcta armonización de los recursos municipales.

La delegación tendrá una vigencia de 10 años, garantizando la estabilidad y continuidad del servicio. Con esta medida, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la gestión responsable, la transparencia y la mejora continua de los servicios municipales, velando por el bienestar y la seguridad financiera de todos los vecinos y vecinas.