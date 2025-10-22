Victoria trabajada del Baxi Ferrol en Polonia para liderar su grupo de la Eurocup

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Era el duelo esperado desde que se conocían los emparejamientos de esta fase de grupos, este miércoles se veían las caras en tierras polacas el MB Zaglebie Sosnowiec y el Baxi Ferrol, en la 3ª jornada, con victoria ferrolana en los últimos instantes 83-90 y que les permite liderarlo tras esta primera vuelta.

El inicio del partido fue trepidante, con un 5-2 de inicio para las locales, con los dos equipos muy acertados bajo el aro y con las ferrolanas poniéndose por delante 7-9 a falta de seis minutos. Con el paso de las jugadas, Dalayah Daniels estaba siendo importante, llevando el peso de su equipo en la materia anotadora, permitiendo abrir distancias con una máxima diferencia de cinco puntos, que llegaron a ser de ocho con un triple de Blanca Millán ya en los últimos instantes, aunque el MB Zaglebie Sosnowiec lograba recortar al 19-25.

En el segundo cuarto el Baxi Ferrol seguía siendo dominante sobre la pista con un 2-6 de parcial inicial que les permitía llevar la diferencia a diez puntos, aunque poco a poco las polacas iban recortando punto a punto la diferencia, gracias a un juego cada vez más rápido e intenso, con intercambio de canastas entre los dos equipos, pero eran las ferrolanas las que lograban irse al descanso por delante 43-47.

Tras la reanudación, Ine Joris tomaba la iniciativa en las ferrolanas con dos triples seguidos y una recuperación de Sotolova que les permitían no solo recuperar más confianza, sino también devolver la diferencia a los diez puntos, pero aparecía la figura de Taylor sobre la pista en el MB Zaglebie Sosnowiec que, triple a triple, hacía esfumar esta distancia para llegar a ponerse por delante 62-61 a falta de 2:57, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto. Esta pausa para reordenar ideas tenía resultado, con dos nuevas canastas de Sotolova que le daban la vuelta al partido, completándolo con un triple a mayores que dejaban el partido en 62-68.

Todo se iba a decidir en el último cuarto, con las polacas volviendo a meter presión con un 4-0 inicial como también nuevos triples de Taylor, aunque las jugadoras del Baxi Ferrol sabían devolver esto debajo el aro para obligar a las locales a realizar un juego agresivo y acumular faltas que empezaban a pesar en su juego. La serenidad de Blanca Millán y Elena Rodríguez dirigiendo el juego de las ferrolanas, como también las recuperaciones y rebotes de Claire Melia acabaron siendo clave en una recta final de partido muy accidentada, con impresiones de los dos equipos debajo del aro en canastas cantadas, pero esto no impedía la victoria del Baxi Ferrol por 83-90.

Con este resultado, el Baxi Ferrol continúa invicto en la fase de grupos de la Eurocup, liderando el grupo K, con 3 victorias y ninguna derrota. Este mes de octubre intenso continuará para las ferrolanas este domingo visitando al Casademont Zaragoza, en la 4ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir de las 12:15 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza).

MB Zaglebie Sosnowiec: Taylor (27), Tadic (4), Pyka (13), Reese (14), Kurach (10) – también jugaron – Niedzwiedzka (5), Kuczynska (3), Jackowska (0) y Burliga (7)

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (4), Erjavec (2), Daniels (18), Rodríguez (5), Joiner (9) – también jugaron – Sotolova (16), Millán (11), Melia (16) y Joris (9).

Árbitros: Ivo Kitsing (Estonia), Rafiks Misirovs (Letonia) y Andzej Urbanovic (Lituania).

Parciales: 19-25, 24-22, 19-21 y 21-22

Pabellón: Hala Widowiskowo-Sportowa (Sosnowiec, Polonia)