Corte de agua en Neda el jueves 23 por obras en la red general

Viaqua, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Neda, advierte de un corte de suministro este jueves 23 de octubre, por obras en la red general, entre las 8.00 y las 15.00 horas en una veintena de localidades de la localidad.

La empresa señala que se verán afectadas las viviendas situadas en Ponte Grande, Mourela Baixa, Mourela do Medio, Mourela Alta, Mosteirón, O Roxal, Canido O Roxal, Pename, Forxá, Camiño Vello, O Poulo, Bacela, Bernés, San Antonio, Vilar, Fausto Cansado, Albarón, Escorial de Abaixo, Escorial de Arriba, Maciñeira, Gandarela y zonas adyacentes.

Desde el Ayuntamiento, trasladan disculpas por las molestias y recuerdas que Viaqua dispone de un servicio de alertas por correo electrónico y SMS para notificar a los suscriptores sobre estas incidencias. Para recibir las alertas, deben proporcionar su correo electrónico o número de teléfono móvil, llamando al 900 201 230 o al 98121 59 90, o visitando www.viaqua.gal.