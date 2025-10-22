Asolas no Puntal invita a niños y adultos a una sesión de iniciación al paddle surf en Valdoviño

Asolas no Puntal, invita a niños a partir de 10 años y adultos a disfrutar de una jornada de iniciación al paddle surf na praia de Vilarrube.

La iniciativa forma parte del programa de promoción de este deporte en Valdoviño, promovido por escuelas de surf autorizadas para practicar en las playas locales, y se celebrará este sábado 25 de octubre.

La participación es gratuita, las plazas son limitadas y la inscripción ya se puede realizar a través del correo electrónico asolasnopuntal@gmail.com . El único requisito es saber nadar.

Una vez confirmada la plaza, el punto de encuentro serán las instalaciones del colegio en O Puntal, en Villarrube, el sábado a las 9:30 horas. La organización proporcionará todo el material, así que no hay excusa para perderse la experiencia.