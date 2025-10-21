El Baxi Ferrol continúa con su octubre intenso visitando este miércoles al MB Zaglebie Sosnowiec en la Eurocup

El Baxi Ferrol casi no conoce el descanso en este mes de octubre, teniendo un nuevo partido este miércoles, visitando al MB Zaglebie Sosnowiec, en la 3ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, que se disputará a partir de las 18:00 horas, en Sosnowiec (Polonia), en un partido que será emitido en directo en la TVG2 y en el canal de Youtube de FIBA.

Las ferrolanas llegan a este duelo tras haber ganado el pasado domingo en liga al Kutxabank Araski, con prórroga incluida. Este lunes, antes de iniciar el viaje, solo realizaron una pequeña sesión de recuperación “con el cansancio normal, los golpes típicos de un partido tan duro”, pero no dudaba de que el equipo estaba “en buenas condiciones.”

Su rival de este miércoles, el MB Zaglebie Sosnowiec, también ha logrado la victoria en sus dos primeros partidos en esta fase de grupos. Es un equipo que tiene “facilidad para anotar”, con un ritmo de juego “alto” sobre todo en el tiro de tres, con jugadoras “muy duras, intensas y muy polivalentes” y en su casa serán “un equipo muy duro.” Las ferrolanas lo querrán contrarrestar “creciendo con nuestra defensa, con un nivel muy alto, mejorando cada día”, con sus señas de identidad “e ir mejorando como equipo.”

En esta Eurocup Women hay que ir “partido a partido y cualquier equipo puede ganar a cualquiera en esta fase de grupos”, por lo que el Baxi Ferrol afrontará este partido “como si fuera una final.”

Balance positivo de este inicio de temporada, sin mirar de momento al mercado

Tras conseguir la victoria en cuatro de sus cinco primeros partidos oficiales en esta temporada, tres en liga y dos en competición europea, tan solo han perdido ante Spar Girona en la Liga Femenina Endesa, Lino López hacía un balance “muy bueno” de estas primeras semanas, en un equipo que cuenta con cinco jugadoras nuevas y bajas importantes respecto a la temporada pasada “y están respondiendo, compitiendo, formando un equipo, nos está llevando a competir y a conseguir estas victorias.”

Lino López también quería mandar un mensaje de tranquilidad debido a las pocas rotaciones que tiene en la actualidad el equipo, tras la lesión de larga duración de Bego de Santiago y la baja por embarazo de Gala Mestres. Recordaba que en la temporada pasada tras la marcha de Mimi Collins “miramos jugadoras, pero no mejoraban lo que teníamos” y en esta ocasión “no vamos fichar por fichar” y solo llegarán incorporaciones “si aportan algo al equipo”, siendo su objetivo actual “adaptar a las jugadoras que tenemos.”

Este mes de octubre intenso tendrá continuidad este domingo, donde visitarán al Casademont Zaragoza, en la Liga Femenina Endesa. El entrenador reconocía que si hace quince años cuando llegó al club por primera vez, de aquella en Liga Femenina 2, le dicen la situación actual con esta vorágine de partidos “les dirían que están de broma, un sueño imposible”, por lo que ahora “hay que pensar en la felicidad que supone estar aquí, muchas jugadoras y entrenadores querrían estar aquí, esto es una experiencia única y hay que disfrutarlo.”