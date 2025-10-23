Ángel Martín chega ó auditorio de Ferrol coa obra «Somos monos»

O monologuista Ángel Martín visita este venres 24 o auditorio de Ferrol, ás 20.30 horas, co seu espectáculo Somos monos, dirixido a maiores de 16 anos.
Ángel Martín está colleitando un enorme éxito coa xira que o está a levar por todo o país e na que lanza aos espectadores o reto de adivinar que porcentaxe do cerebro usamos os humanos. Martín reflexiona co humor que lle caracteriza e chega á conclusión de que “hemos apagado el motor del cerebro pero afortunadamente, tengo una solución para reactivarlo”.
As entradas xa poden adquirirse nas billeteiras do Jofre e do Auditorio e na web de Ataquilla.