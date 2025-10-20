Hugo López Bronce en la Supercopa de España Cadete celebrada en Vigo

Buenos resultados de la AD Judo Ferrolterra en la Súpercopa de España Cadete disputada en Vigo, este pasado fin de semana.

El club desplazó a 7 judocas, consiguiendo un Bronce logrado por Hugo López que perdió en semifinales con el Portugués Rodrigo Hilario, a la postre Campeón y ganó el Bronce en una magnifica acción contra el Vasco Jokin Hurtado. Y un séptimo puesto logrado por Lolo Picos en -90 kg.

Sus demás compañeros de club, Lucia Soto (-48kg),Iria Martínez (-57),Amelia Tenreiro (-63kg), Xoel Siso (-66kg) y Marcelo Eibe (-90kg) , no pudieron pelear por las medallas.

Como entrenadores del club Alberto López “Pitu” y Alberto Castro que formaba parte de la organización del evento. Y como árbitro Armando Castro.

El domingo hubo un entrenamiento federativo donde participaron 11 judocas del club.