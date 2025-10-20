Épica victoria del BBCA masculino en su visita a Foz

Continúa la buena dinámica del BBCA en este inicio de temporada, tras imponerse el Celtas Foz por 69-72. Se desplazaba el equipo a Foz con ocho bajas, a las ya recurrentes de Brais y Alex Pita por lesiones de larga duración, y la de Mario por motivos laborales, se sumaban Isma, Pelayo, Jorge, Coira y Nico a lo largo de la semana, con molestias físicas de distinto alcance, por lo que el equipo departamental se desplazaba sólo con diez jugadores, tres de ellos juniors de primer año.

Empezó el partido muy enchufado el equipo de Foz con tres triples consecutivos y un BBCA con dificultades para defender estas situaciones, poco a poco el Celtas va ampliando su ventaja, hasta llegar al final del primer cuarto 22-15.

El segundo cuarto empezó con la misma tónica, un Celtas muy cómodo llevado en volandas por su afición, que casi llenó el Pabellón Municipal Torques de Marzán, público muy bullicioso y de una excelsa corrección, que jaleaba a su equipo incansablemente. Los departamentales consiguen ir entrando en el partido mucho mas eficientemente y endosan un 19-22 en este cuarto para llegar al descanso 41-37 con todo abierto para la segunda parte.

Tras el paso por el vestuario, el BBCA sale enchufadísimo en defensa, ajustando mucho mejor las líneas de pase y con más presión sobre el balón, impidiendo tiros cómodos y cerrando mucho mejor el rebote, pese a no tener mucho acierto en ataque, si toman el control total del partido, el 6-14 del cuarto pone al BBCA por delante en el marcador, llegando al final del tercer cuarto 47-51.

El último cuarto fue un combate de poder a poder entre las dos escuadras, con el BBCA siempre por delante en el marcador, hasta que un triple de Celtas a 39 segundos del final, ponía uno arriba a los locales, una mejor y mas acertada gestión por parte del BBCA de esos segundos finales, con una canasta de dos y dos tiros libres anotados dejaban el 69-72 final y una victoria de mucho mérito para los ferrolanos.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: David Gómez (11), Unai (0), Rivas (19), Fuertes (11) y Diatta (8) – cinco inicial- André (5), Pevi (2), Sande (3), David González (9), Adrián (4)