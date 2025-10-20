A Mancomunidade aproba a declaración institucional por un tren do século XXI

A Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol, que preside José Manuel Rey Varela, aprobou na tarde deste luns por unanimidade, na sesión plenaria extraordinaria celebrada na casa consistorial a petición do Foro Cidadán polo Ferrocarril, a declaración institucional por un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal.
Tal e como recolle o escrito, o ente supramunicipal amósase preocupado polas inxustas e grandes carencias que estas comarcas padecen en materia ferroviaria, con deficiencias nas infraestruturas, escaseza de servizos e tempos
de viaxe non competitivos que “debuxan un panorama moi negativo”, o que “implica unha dependencia cada vez maior do transporte por estrada para a mobilidade de persoas e mercadorías”.
A declaración recolle unha diagnose da situación actual, que reflicte que Ferrol está excluída do Eixo Atlántico ferroviario de Alta Velocidade e está deficientemente conectada ao resto da rede ferroviaria galega. Así mesmo, a
cidade departamental é a única das sete grandes cidades galegas sen plans para a chegada da alta velocidade e a conexión con A Coruña é moi deficiente.
Por outra banda, a conexión ás dársena portuarias de Ferrol non está integrada no Corredor Atlántico Europeo de mercadorías. Así mesmo, Ferrol e comarca foron sistematicamente marxinados nos investimentos importantes ferroviarios.
Por todo isto, a Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol esixe instar ao Goberno de España de xeito inmediato a restituír as frecuencias e horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluíndo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña, do mesmo xeito que o insta a iniciar este ano 2025 o estudo informativo para a modernización da infraestrutura entre Ferrol-Betanzos Infesta-A Coruña.
Así mesmo, a declaración pide ao Goberno central a mellora e modernización da infraestrutura e servizos de proximidade entre Ferrol e Ortigueira; a creación dun servizo de proximidade ferroviario entre Ferrol e A Coruña; a
intermodalidade dos diferentes modos de transporte e a integración dos portos na rede ferroviaria moderna; e a impulsar as actuacións necesarias para garantir a chegada efectiva da alta velocidade ás cidade de Ferrol e Lugo,
asegurando a súa plena integración no Eixo Atlántico de Alta Velocidade.
Por último, os alcaldes, a través deste documento, instan á Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios e servizos de viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servizo de proximidade á comunidade
autónoma de Galicia.