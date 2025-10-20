El Concello de Cariño y la Xunta de Galicia inician los trámites para reactivar el proyecto del Centro de Día

El Concello de Cariño ha iniciado las gestiones con la Xunta de Galicia para dar una solución definitiva al estado del Centro de Día, una infraestructura muy demandada por los vecinos y vecinas del municipio y que lleva años paralizada. La semana pasada se mantuvieron los primeros contactos con la Consellería de Política Social e Benestar, que mostró una respuesta positiva y una disposición inmediata a colaborar en la reactivación del proyecto.

En los próximos días, técnicos de la Xunta de Galicia se desplazarán a Cariño para evaluar el estado actual de la obra y elaborar un informe técnico. A partir de ese diagnóstico, se procederá a la elaboración de los presupuestos y al estudio de las distintas vías de financiación y ejecución, con el objetivo de determinar la opción más adecuada para culminar el proyecto y permitir su puesta en funcionamiento.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, subrayó el firme compromiso del Gobierno local con este objetivo, destacando que “sabemos que se trata de un proyecto complejo, pero también somos conscientes de su enorme importancia para nuestras personas mayores y para todo el municipio. Estamos decididos a dar los pasos necesarios para que el Centro de Día sea, por fin, una realidad”.

En un comunicado se señala que «Desde el inicio del mandato, el Centro de Día ha sido una de las principales prioridades de actuación del equipo de Gobierno, plenamente consciente de la relevancia de este servicio esencial para el bienestar de las personas mayores.

Durante estos dos años de gestión en el consistorio, el actual Gobierno local ha tenido que afrontar numerosos retos derivados de una herencia marcada por la falta de compromiso y la dejadez en distintos ámbitos municipales. A pesar de ello, se han conseguido avances importantes en cuestiones clave, como la recuperación de la potabilidad del agua, y ahora se trabaja con la misma determinación para lograr la puesta en marcha del Centro de Día.

En este sentido, la regidora quiso también agradecer la implicación vecinal en este proceso y puso en valor la colaboración ciudadana: “Queremos agradecer sinceramente a la Asociación de Vecinos y a todos los vecinos y vecinas su preocupación, su apoyo y su movilización. Trabajando de la mano y con colaboración institucional, estamos convencidos de que lograremos que Cariño cuente con el servicio que merece”.