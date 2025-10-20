El cantante Quique González actuará en el Auditorio de Ferrol el 28 de febrero

El cantante y compositor Quique González es el primer nombre confirmado para actuar en el Auditorio de Ferrol en 2026, en concreto lo hará el 28 de febrero, tal y como lo ha confirmado este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Inició su carrera en 2016 con ‘Me mata si me necesitas’, lo que le sirvió para poner tres años después música a textos de Luis García Montero en ‘Las palabras vividas’ o apostar por la introspección en ‘Sur en el valle’ en 2021, siendo su proyecto más reciente ‘1973’ publicado en este mismo 2025.

La productora Gestión Cultural Art Music Agency SL es la encargada de realizar este espectáculo con un importe de 17.545 euros.