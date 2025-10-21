El proyecto de la cubierta de la pista deportiva de O Cristo avanza hacia su licitación

El Concello de Mugardos informa que el proyecto de renovación y mejora de la cubierta de la pista deportiva do Cristo superó todas las fases administrativas necesarias y avanza hacia el proceso de licitación. Se trata de una actuación con un presupuesto de 194.975,32 euros, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS+ Adicional 2/2024) de la Diputación de A Coruña.

El proyecto, impulsado desde el año 2021, fue modificado para corregir los informes técnicos iniciales y cuenta con la aprobación definitiva del organismo provincial, tras el informe favorable emitido el 2 de junio de 2025 por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios y la resolución de alcaldía del 28 de mayo del mismo año.

La actuación permitirá dotar a la instalación de una cubierta moderna, más eficiente y segura, mejorando las condiciones de uso para los vecinos que practican deporte en la zona. La concejala de Cultura, Deportes y Educación, Begoña Gómez, destacó que «esta es una noticia muy esperada por la comunidad deportiva de Mugardos, ya que la pista de O Cristo es una de las más utilizadas del municipio. Tras varios intentos errados debido al encarecimiento de los materiales, por fin el proyecto podrá hacerse realidad».

Gómez añadió que «la renovación de esta cubierta supone una mejora importante en la infraestructura deportiva municipal, garantizando unas instalaciones más cómodas y seguras para clubs, asociaciones y usuarios en general». El alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Domingo de Deus, señaló por su parte que «este proyecto refleja el compromiso de Concello con la mejora de los espacios públicos y con la promoción del deporte. La colaboración con la Diputación fue fundamental para desbloquear una actuación largamente demandada por los vecinos».

El Concello de Mugardos reafirma así su apuesta por el mantenimiento y modernización de sus instalaciones deportivas, promoviendo el deporte y el bienestar entre la ciudadanía.