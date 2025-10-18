El Valdetires Ferrol continúa con su buena dinámica ante Caja Rural River Zamora

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tercera victoria consecutiva para el Valdetires Ferrol, que les permite seguir ganando confianza, tras imponerse por 5-1 al Caja Rural River Zamora, en la 5ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba con muchas imprecisiones en los dos equipos, sin un dominio claro en los primeros minutos, aunque con las ferrolanas yendo de menos a más en esta recta inicial, mandando para dentro la primera que tenían, con algo de fortuna, en un gol a los cuatro minutos de Carol Senra en la frontal del área, que desviaba una jugadora zamorana en su trayectoria, acabando dentro de la portería y, tan solo dos minutos después, Tere era la más lista de la clase al ver a la portera Iria adelantada para hacer un tiro directo por alto desde media pista, consiguiendo sorprender y anotar el 2-0.

Este gol hacía daño al Caja Rural River Zamora, que no daba contrarrestado el juego de un Valdetires Ferrol que estaba mereciendo el tercero, con un balón de Luin al larguero en un tiro dentro del área tras una rápida jugada colectiva.

No todo eran facilidades para las ferrolanas, en el minuto 11 llegaban a su quinta falta, lo que las obligaba a realizar un juego más conservador, algo que aprovechaban las visitantes para subir sus líneas, aumentando su presión y, gracias a esto, Blanca conseguía el 2-1 con un gol dentro del área, aprovechando un fallo defensivo.

A pesar de este gol encajado, el Valdetires Ferrol seguía jugando con cabeza para no cometer un error que les costase el empate, teniendo una doble ocasión por medio de Patri Corral y Luin dentro del área que evitaba una defensora bajo palos y, al poco tiempo, la propia Luin volvía a enviar un balón al larguero, el segundo, dentro del área, por lo que con esta mínima ventaja local el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, las ferrolanas seguían llevando la iniciativa en el juego, aunque no llegaban con peligro a la portería visitante en los primeros minutos, mientras que Blanca tuvo una buena ocasión para el Caja Rural River Zamora con un tiro desde diez metros por alto que sacaba Natali bajo palos con la mano.

Las ferrolanas buscaban el gol de la tranquilidad y lo tuvo Patri Corral con un tiro desde el borde del área por alto que evitaba la meta Iria, aunque quien la sigue la consigue y Luin anotaba el gol que tanto estaba mereciendo dentro del área por raso, aprovechando un rechace de un tiro previo de Tere.

Como sucedía en el primer tiempo, a falta de siete minutos, el Valdetires Ferrol llegaba a su quinta falta, pero, en esta ocasión, no dejaron que las zamoranas cogieran el control del juego, lo que hacía que Tere pudiese anotar el 4-1 con un gol en la frontal del área por raso en una buena jugada de equipo.

El Caja Rural River Zamora tenía que ir con todo, sacando a Sara Fernández como portera-jugadora, teniendo su mejor ocasión en su primera jugada con el juego de cinco con un tiro de Blanca a media altura en el borde del área colocado al palo, que evitaba Natali con una buena estirada. Posteriormente era Lara la portera-jugadora en las visitantes, pero esto no cambiaba el destino del partido y, a falta de nueve segundos llegaba el último gol, con el hattrick de Tere, tras darse la vuelta sobre sí misma en la frontal del área y marcar por raso, culminando una buena jugada de equipo a falta de 9 segundos, para dejar el marcador en el definitivo 5-1.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 9 puntos, en el 7º puesto de la tabla, a tan solo dos puntos de la zona de playoff de ascenso. Para la próxima jornada visitarán al Gran Canaria Teldeportivo, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 18:00 horas, en la Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Carol Senra, Tere, Monti, Paula Alonso – también jugaron – Patri Corral, Irene, Luin, Iria, Laura y Natali.

Caja Rural River Zamora: Iria, Sara Fernández, Blanca, Quintas, María – también jugaron – Pau, Lara, Vega.

Árbitros: Manuel Castro y Tania Penabad, junto con Nicolás Vázquez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Luin y al entrenador visitante Rubén Calatrava.

Goles: 1-0 Carol Senra min.4, 2-0 Tere min.6, 2-1 Blanca min.14, 3-1 Luin min.31, 4-1 Tere min.35, 5-1 Tere min.39.

Pabellón: Esteiro.