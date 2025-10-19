Cedeira acolle unha sesión de cociña mariñeira para impulsar o consumo de productos de proximidade

O showcooking convidará á veciñanza e á hostalaría local a descubrir novas receitas e usos de especies mariñas da zona, poñendo en valor a calidade e sostibilidade dos produtos do mar de Cedeira. A sesión estará dirixida polos chefs Diego Fernández e Jordi Fernández do restaurante Fame Kanalla.
O mércores 22 de outubro, a partir das 18:00 horas, tedes cita na Sala Áncora (Praza Roxa) cunha sesión de cociña mariñeira.
Mediante a preparación en directo de dúas orixinais receitas, empregando os produtos locais do mar combinados con outros ingredientes novidosos, preténdese achegar á hostalaría local as distintas posibilidades e aplicacións destas materias primas nos seus negocios.
A sesión estará dirixida polos chefs Diego Fernández e Jordi Fernández do restaurante Fame Kanalla, recoñecido polas súas creacións nas que se mesturan pratos tradicionais con propostas máis innovadoras.
O obxectivo da actividade é reforzar as relacións locais entre o sector do mar e a hostalaría, á hora de promover o uso de especies mariñas da zona e a súa transformación na cociña, ofertando produto KM0 á propia veciñanza e visitantes, visibilizando os produtos da lonxa e fomentando a comercialización de todo tipo de especies mariñas e subprodutos.
A actividade está dirixida ás e ós hostaleiros locais da vila, aínda que estará aberta ao público xeral que teña interese en participar. Esta actividade ten aforo limitado, polo que é necesaria a inscrición previa a través do 621 25 14 90.
«GASTROMAR Cedeira» é unha iniciativa para a revalorización do sector mariñeiro a través de actividades orientadas a diferentes públicos. Ademais destas sesións de cociña mariñeira, destacan as aulas mariñeiras para o alumnado de primaria e secundaria dos centros educativos locais; guiados de rutas para o público xeral; exposicións exteriores sobre as xentes do mar, a gastronomía, o coidado e conservación do medio ou o consumo responsable e accións de comunicación para a difusión das actividades do proxecto.
O proxecto «GASTROMAR Cedeira: promoción do consumo do produto mariñeiro local» foi impulsado polo Concello de Cedeira para financiación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, a través das axudas outorgadas polo GALP A Mariña – Ortegal.