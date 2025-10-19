Medicina preventiva do CHUF actualiza coa ASF todo o relacionado co calendario vacinal

O facultativo do Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Iván García Fraile, actualizaba estes días cos profesionais sanitarios da Área Sanitaria de Ferrol todo o relacionado coa vacinación. Facíao en dúas sesións tanto para persoal do Complexo, no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide a semana pasada; como, por iniciativa da Dirección de Atención Primaria, para todo o persoal sanitario dos centros de saúde, onte, a través de videoconferencia.
Segundo el mesmo indica, “a idea da charla é comprometer de forma multidisciplinar a todos os profesionais da saúde do paciente na necesidade de vacinación, especialmente aqueles con inmunosupresión ou outros factores de risco que poden ter predisposición a enfermidades inmunoprevenibles”.
Nesta liña, este profesional solicitaba a colaboración e o traballo conxunto para “favorecer a vacinación de pacientes que poida que nunca fosen vacinados e daqueles que inician unha enfermidade e débeselles valorar o momento óptimo para a vacinación”; en definitiva, para “aumentar a adherencia”.
Este profesional foi pormenorizando as vacinas nos grupos de risco, no adulto en xeral e lembrou cuestións básicas da campaña de vacinación de gripe e Covid en marcha. Tamén respondeu ás cuestións máis habituais sobre tempos de vacinación e combinación das mesmas, poñéndose á disposición dos e das profesionais para calquera cuestión máis específica.
Afondar nas vacinas para protexer a cada colectivo
Nestas sesións, este profesional foi detallando as necesidades de vacinación en pacientes con tratamento inmunosupresor, ós que aconsella programar con antelación, por exemplo; transplantados, infección por VIH, enfermidade renal crónica, ou cancro entre outros. Neste caso, facilitoulles un cadro de vacinas segundo o perfil do paciente e a modalidade de inmunodepresor, e indicoulles como e cando pór cada unha delas. Tamén mencionou nas súas intervencións a vacinación da Meninxite B, que ofrece protección cruzada fronte o gonococo, unha das Infeccións de Transmisión Sexual que máis ten medrado nos últimos anos.
Iván García fixo tamén un breve repaso do calendario de inmunización, centrándose na idade adulta, “posto que a poboación pediátrica ten unhas coberturas excelentes en Galicia”, subliñaba. Fixo fincapé nalgunhas especialmente nas dos adultos máis novos, o Virus do Papiloma Humano, recordando ques e vacina ós homes nacidos dende o 2004, e ás mulleres nacidas dende o 1994, e a do meningococo, da que se benefician os nacidos dende 2001.
Xunto con isto, este profesional remarcou “a protección da poboación na idade máis adulta”, a partir dos 65 anos. Invitou ós profesionais sanitarios, “xa que tedes o contacto máis directo coa poboación, a recordar a vacinación sistemática fronte a pneumococo, unha dose ós 65 anos, e a herpes zóster, ademais do recordo do tétanos, se é necesario”. No caso do Herpes Zóster, son dúas doses separadas dous meses, ó cumprir os 65 anos, a partir dos nacidos en 1958; e ó cumprir os 80 anos, a partir dos nacidos en 1943.
Por último, comentou tamén as principais novidades da campaña de vacinación gripe e Covid deste ano, “nun momento de intensidade media, e tras un verán tranquilo, e no que toca protexer ós máis vulnerables”. Subliñou a novidade en Galicia da vacinación antigripal de alta carga tras os bos resultados do estudo GalFlu. Este estudo reflectiu unha baixada do 31,8% das hospitalizacións nas persoas vacinadas con esa vacina. Por iso, Galicia este ano incorpóraa ás persoas de máis de 70 anos, e non só ós maiores de 80.
No referente ós máis pequenos, tamén mencionou a pilotaxe nos centros educativos para a vacinación infantil fronte á gripe, que se realizou esta semana na Área Sanitaria de Ferrol; da campaña especifica do Virus Respiratorio Sinticial (VRS); e da ampliación de 24 meses a 11 anos a idade de vacinación dos máis pequenos nos centros de saúde correspondentes.
Este profesional pediu a colaboración dos seus compañeiros e compañeiras para traballar xuntos en “captar as persoas que máis se poden beneficiar da vacinación”, da protección da súa saúde, como “incluír a vacinación no proceso asistencial de pacientes con inmunosupresión ou situacións de risco; recomendar as vacinacións sistemáticas por idades, e que conten co Servizo de Medicina Preventiva para o que consideren oportuno”. Rematou a súa intervención recordando que “as vacinas salvan vidas”.