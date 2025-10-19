Ortigueira se prepara para vivir o concurso de cabazas decoradas de Samaín

Ortigueira abre o luns 20 o prazo de entrega do concurso de cabazas decoradas de Samaín, que terá lugar o sábado, 25 de outubro, no 1º andar do Mercado Municipal.

As persoas interesadas en participar poderán entregar as súas cabazas, do 20 ao 24 de outubro en horario de 9:00 a 14:30 horas, na oficina de turismo de Ortigueira.

Establécense os seguintes premios:

Categoría de 3 a 7 anos: 1 premio gañador. Categoría de 7 a 12 anos: 1 premio gañador. Categoría de 13 a 18 anos: 1 premio gañador. Categoría maiores de idade: 1 premio gañador. Premio Aspromor. Premio Residencia de persoas maiores “Dolores Díaz Dávila”.

Todas as persoas participantes recibirán un agasallo. A entrega de premios será no Centro Social de Ortigueira ás 19 horas do día 25 de outubro, a continuación do fallo do xurado.