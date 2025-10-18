«A Malata en rosa»: BAXI Ferrol lanza unha promoción da segunda equipación na loita contra o cancro de mama

O BAXI Ferrol quere converter o encontro deste fin de semana fronte ao Araski AES patrocinado por Centro Comercial Odeón nunha auténtica festa solidaria coa iniciativa “A Malata en rosa”, coincidindo co día da Loita contra o Cancro de Mama. O club ofrece unha promoción especial da segunda equipación por só 40 euros a camisola e 20 € o pantalón, dispoñible en Niebla Boutique e o día de partido, ata fin de existencias.
Ademais, todas as persoas que merquen a camiseta levarán un obsequio solidario cortesía de Niebla Boutique e o BAXI Ferrol doará 5 € por cada prenda vendida a favor da loita contra o cancro de mama.
O primeiro equipo tamén xogará de rosa o encontro deste domingo ante o Araski AES, simbolizando o compromiso do club coa visibilización e o apoio ás mulleres que loitan contra esta enfermidade.
“Queremos que A Malata se encha de cor e solidariedade. Este é un xesto de apoio e concienciación, pero tamén unha forma de contribuír directamente cunha achega económica á investigación e á axuda ás persoas afectadas”.
O BAXI Ferrol anima a toda a súa afección a vestir de rosa e a sumar forzas nesta causa solidaria, «Dende o club queremos agradecer a colaboración nesta iniciativa de Niebla Boutique e o Centro Comercial Odeón».