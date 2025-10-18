Miriam Casillas, con opciones de terminar el mundial entre las 40 mejores

La internacional del Triatlón Ferrol compite este fin de semana en la Gran Final de las Series Mundiales en Australia.

Miriam Casillas llega a la última prueba de las Series Mundiales como la 43ª mejor clasificada y este fin de semana cuenta con posibilidades de escalar posiciones para terminar la máxima competición internacional en el top-40 del mundo.

En el recuerdo está la quinta posición que la olímpica del Triatlón Ferrol logró el pasado año en la Gran Final celebrada en Torremolinos. Esta temporada el mejor resultado de la triatleta de Badajoz ha sido el 14o puesto de las Series Mundiales de Yokohama, una de sus pruebas predilectas.

En la madrugada del sábado al domingo -a las 4:40 horas en la España peninsular-, Miriam Casillas tomará la salida de la Gran Final de Wollongong en un circuito olímpico de 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera.