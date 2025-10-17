Empezar a hacerse fuerte en A Malata, objetivo del Racing este sábado ante el Arenas Club

MV-El equipo verde regresa este sábado a las 14:00 en el Estadio de A Malata (LaLiga +, Canal Líneas Primera Federación) recibiendo a otro de los equipos recién ascendidos, el histórico conjunto vasco del Arenas Club de Getxo. Los de Pablo López, tras la victoria en Pamplona buscará reencontrarse con la victoria en A Malata, después de los últimos empates consecutivos ante el CD Guadalajara y el Ourense CF. Darle una alegría a la afición y asentarse en la segunda plaza de la categoría, objetivos de los verdes en este encuentro.

La baja de Alex Zalaya, un mazazo para la línea defensiva

A mediados de esta semana se conocía la lesión de Zalaya, el defensa central izquierdo que hasta ahora había disputado todos los minutos en Liga, hasta lesionarse en la primera parte en Pamplona. Con una rotura en su bíceps femoral, el defensor no podrá jugar hasta dentro de aproximadamente un mes, por lo que Pablo López tendrá que alinear una defensa inédita, que podría estar formada por Migue Leal, Pujol, Artetxe, Saúl, aunque este último podría jugar también de central y la vuelta de Chema Rodríguez como alternativa tras superar su lesión, entrando Álvaro Ramón en el lateral zurdo.

En cuanto al resto del equipo, Tejera y Jairo parecen fijos en el medio, pero habrá que ver quiénes son el resto de jugadores que los acompañan en una zona ofensiva donde Pablo López viene haciendo muchas rotaciones, haciéndose sentir partícipes e importantes a todos los jugadores, con algo menos de protagonismo para los jóvenes talentos, Azael García y David Carballo, que aspiran también a tener minutos en este partido ante el Arenas si las cosas marchan de forma favorable, o bien si el encuentro pide la energía, el atrevimiento y el descaro de la juventud en la segunda mitad. Los verdes saben bien que no se podrán confiar, ya que tanto Guadalajara como Ourense sacaron puntos de A Malata en unos encuentros donde el Racing partía como claro favorito, pero en el que no pudo estar a la altura. El propio Pablo López reconocía que «aprendimos de esos encuentros y tendremos que estar concentrados desde el pitido inicial». Un debe del equipo verde, que comenzó por debajo en el marcador en muchos de los encuentros de esta temporada, no siendo siempre posible conseguir la remontada.

El rival

El Arenas Club de Getxo es un club de la provincia de Vizcaya apodado «El Histórico«. Un apodo muy acertado, ya que es uno de los clubs españoles más veteranos. Fundado en 1909, cuenta en sus vitrinas con una Copa de SM El Rey obtenida en 1919, además de ser uno de los fundadores de la Liga Española en 1929. En la actualidad, disfruta de la Primera Federación tras ser campeón de Liga de su grupo de la Segunda Federación en la pasada temporada.

Entrenado por Jon Erice, es un conjunto característico del País Vasco, muy aguerrido, con una presión alta y con un fútbol vertical y directo. Ocupa actualmente la 15ª. posición con 8 puntos, conseguidos todos como locales, siendo un equipo hasta la fecha muy frágil como visitante, algo que buscarán mejorar en su desplazamiento a Ferrol. Cuentan en sus filas con el portero Anartx Peña, el extremo cedido por el CD Tenerife, Baba y el experimentado delantero, Álvaro Vázquez como sus jugadores más destacados.

El encuentro de este sábado a las 14:00 en el Estadio de A Malata entre el Racing Club Ferrol y el Arenas Club de Getxo, correspondiente a la 8ª. jornada de la Primera Federación, estará dirigido por un colegiado veterano, viejo conocido del Racing, el cántabro José Alberto Pardeiro.