El Valdetires Ferrol quiere seguir en su buena dinámica ante Caja Rural River Zamora

Tras dos victorias consecutivas, el Valdetires Ferrol quiere darle continuidad a su buena senda y su próximo objetivo lo tendrá este sábado, recibiendo al Caja Rural River Zamora, en la 5ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Este es un partido “importante, como todos los partidos en casa”, afirmaba el entrenador del Valdetires Ferrol, Manu Lombardía, con el objetivo de “dar buena imagen” y seguir “creciendo en el juego, tanto ofensivamente como defensivamente”, donde se verán las caras ante un rival que de momento no sabe lo que es puntuar en este inicio de temporada “pero eso no significa que no debamos tomárnoslo de la mejor manera”, sabiendo que es un equipo que les puede “generar muchos problemas”, teniendo que estar concentradas sobre la pista en todo momento.

El equipo “llega bien preparado” para este partido, sabiendo de la importancia de “sumar los tres puntos en casa”, haciendo un llamamiento a la afición “para que venga a apoyarnos, que siempre es importante.”

Para este partido, tendrán la baja segura de Ana López por motivos laborales, como también de Simone, que sigue a la espera de debutar a la espera de solventar los problemas burocráticos. En el otro lado de la balanza está la recuperación de Luin, que regresa a la convocatoria tras perderse por un esguince el último partido.