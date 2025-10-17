El BBCA masculino visitará este sábado al también invicto Foz

Tras el buen arranque del BBCA y sus dos primeras victorias, el sábado se desplaza a Foz para enfrentarse al también invicto conjunto de Foz. a partir de las 18:00 horas en el pabellón Pabellón Municipal Torques de Marzán.

El equipo nuevamente viajará muy mermado, a las bajas ya confirmadas de larga duración de Brais y Alex Pita, el conjunto departamental sumará las de Isma, por lesión, y la de Mario, por motivos laborales, a las que también hay que añadir las bajas de Jorge y Nico, ambos del filial y Pablo Coira del junior, que estaban participando activamente del arranque de temporada, pero al mal tiempo buena cara y esto propiciará que el técnico departamental tire del equipo junior para completar la convocatoria.