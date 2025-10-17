UGT reivindica la «plena vigencia» del legado de Pablo Iglesias Posse frente a la «ultraderecha» y la desigualdad

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reivindicado en Ferrol la vigencia de los principios de Pablo Iglesias Posse con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y el 100 de su fallecimiento. Previamente a un acto de homenaje, Álvarez insistió en que «mientras haya explotación, mientras haya desigualdad, el sueño de Pablo Iglesias perdurará».

Acompañado por el secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, en la sede del sindicato en Ferrol, el líder sindical hizo un llamamiento a continuar el trabajo del fundador «para combatir muchas mentiras que están ahora mismo creando una parte política», y que «están creando una ultraderecha que parece que quiere recuperar tiempos pasados».

Álvarez defendió el orgullo de la UGT por ser la segunda organización más antigua del planeta, con 137 años de historia, y cuya fundación «hizo con mucha solidez» sus ideas de igualdad, libertad y solidaridad por parte de Pablo Iglesias.

El secretario general de UGT trazó un paralelismo entre la figura de Pablo Iglesias y la realidad actual, señalando que actualmente Pablo Iglesias sería «un migrante que viene en patera» y que busca un mundo mejor, reflejando las dificultades y las persecuciones que impulsaron al fundador a salir de Ferrol hacia Madrid.

Finalmente, destacó que las reivindicaciones de Iglesias sobre trabajo precario y condiciones laborales «están plenamente actuales», así como la necesidad de proteger a los representantes públicos que defienden sus ideas.