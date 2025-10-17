Alumnos del Tirso de Molina Ferrol se convierten por un día en ediles

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, cedió, por unas horas, el bastón de mando a la nueva regidora infantil, Julieta Roca Veceros, alumna del colegio Tirso de Molina que, junto con sus compañeros de segundo curso de educación primaria, visitaron la casa consistorial, donde celebraron un pleno infantil.

Fuente Concello de Ferrol

Durante la sesión plenaria, la alumna que ejerció de secretaria, Olivia González Teijeiro, nombró a los concejales escolares que tomaron posesión de su cargo prometiendo llevar una buena convivencia con los vecinos y “defender siempre Ferrol”. Posteriormente, todos ellos eligieron a la alcaldesa.

En el transcurso del pleno, los concejales escolares pusieron sobre de la mesa asuntos de interés, como el cuidado de las zonas urbanas y la seguridad en la ciudad. Tras la celebración del pleno, los niños pudieron conversar con el alcalde.

