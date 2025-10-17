La ciudad departamental acoge el Seminario de Derecho Laboral y Seguridad Social del ICA Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró el III Seminario de Derecho Laboral y Seguridad Social, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol (ICA Ferrol) se está celebrando en el salón de actos de dicho colegio.

En el acto de apertura también participaron la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, el vicedecano del ICA Ferrol, Fernando Barro, la directora de la Escuela de Práctica Jurídica del ICA Ferrol, Carolina López, y la responsable de Igualdad de la UDC, Asunción López Arranz.

El regidor destacó la importancia que el Derecho Laboral tiene en Ferrol y en el conjunto de la sociedad. Durante la inauguración, Rey Varela trasladó su agradecimiento al ICA Ferrol por su labor y por la organización de esta tercera edición, cuyos contenidos “serán de gran utilidad para los presentes a la hora de incorporales a la suya actividad profesional”, aseguró.

Por su parte, la delegada territorial destacó el derecho laboral como una especialidad en permanente evolución ya que “la sucesión de reformas, cambios normativos y adaptaciones a las nuevas realidades sociales y económicas obligan a una actualización constante”, aseguró. Durante su intervención, también aprovechó para reiterar el compromiso del Gobierno gallego con la salud de las personas trabajadoras y la prevención de riesgos laborales con la puesta en marcha de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia Horizonte 2027 dotada con 56 M€.

Destacó además el trabajo que se está realizando dentro del Diálogo Social para abordar el reto del absentismo laboral injustificado, señalando que se trata de una cuestión que exige reflexión, coordinación y respuestas compartidas que blinden los derechos legítimos de los trabajadores, “avanzando en una metodología que nos posibilite identificar y desglosar las ausencias injustificadas que puedan estar detrás de este alto índice”, dijo Aneiros.