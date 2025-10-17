El Campus Industrial de Ferrol impulsa “Sementando o Futuro. Obradoiros de Emprego e Emprendemento”

Estas jornadas formativas están dirigidas a toda la comunidad universitaria y público general interesado.

Adquirir las herramientas prácticas y las experiencias personales y profesionales que le permitan al alumnado de los últimos cursos de grado y de máster de la Universidade da Coruña (UDC) acercarse al mundo laboral. Este es el principal objetivo de “Sementando o Futuro. Obradoiros de Emprego e Emprendemento”, unas jornadas formativas impulsadas desde el Campus Industrial con el apoyo del Concello de Ferrol en el marco de un convenio de colaboración entre la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas para la promoción y el apoyo al emprendimiento entre la comunidad universitaria.

La primera de las cuatro sesiones de este programa formativo tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas, en el Aula 1.5 de la Facultad de Humanidades y Documentación, de la mano del experto en metodología Lego Serious Play y dinamizador de equipos y transformación digital en Implicatum, Pablo López.

La segunda propuesta, centrada en la construcción de una marca personal coherente, de un currículo de impacto y de una presentación relámpago memorable, será impartida, el viernes 24 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en este mismo espacio, por el ingeniero, mentor de carrera y empresario Sergio Farré.

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá, el jueves 30 de octubre, a las 18:30 horas, la clase magistral del CEO y fundador de Productividad Feroz, Miguel Navarro.

Y, para finalizar, el jueves 6 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas, en la Facultad de Humanidades y Documentación, tendrá lugar un encuentro con cinco personas emprendedoras de éxito de diferentes sectores.

Todas las actividades son gratuitas pero precisan de inscripción previa. Más información llamando al 881 01 3674 o enviando un correo electrónico a transferencia.campus.industrial@udc.gal.