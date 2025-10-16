El Campus Industrial de Ferrol y el IGADI analizan las relaciones entre Galicia y China en el diálogo Oriente-Occidente

El Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación acoge, el miércoles 29 de octubre, a partir de las 16:30 horas, las III Jornadas “Ferrol no Mundo do Século XXI: Galicia e China no diálogo Oriente-Occidente” que organizan el Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) en colaboración con el organismo de diplomacia pública Casa Asia y el Observatorio de la Política China (OPCh).

Después de la sesión inaugural, presentada por el periodista y directivo del IGADI, Tino Santiago, y a la que asistirán Ana Ares, vicerrectora de la UCD; Manuela do Pilar Santos, Decana de Humanidades; José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol; Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta así como José Pintor Aguilar, director de la Casa Asia (intervención en línea); a las 17:00 horas, tendrá lugar a primera mesa titulada “Las relaciones UE-China: oportunidades y desafíos desde España y Portugal” en la que intervendrán el investigador principal del Real Instituto Elcano (España), Miguel Otero, y la presidenta del Centro Científico y Cultural de Macau (Portugal), Carmen Mendes. Ejercerá de moderador el director del IGADI, Daniel González Palau.

La segunda sesión, titulada “China e Galicia: oportunidades e desafíos das relacións económicas”, dará comienzo a las 18:15 horas y en ella hablarán la directora general del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), Covadonga Toca, el CEO de Kaleido Ideas &Logistics, Xoán Martínez, y el CEO de Gabadi, Antonio Llago. Moderará el profesor del área de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Diego Sane. Por último, a partir de las 19:45 horas, el director del IGADI, Daniel González Palau, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña (UDC), Christoph Rudolf Schreinmoser, presentarán las conclusiones del evento.

Las III Jornadas “Ferrol no Mundo do Século XXI: Galicia e China no diálogo Oriente-Occidente” están dirigidas al alumnado del grado en Relaciones Internacionales, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, y abiertas a toda la comunidad universitaria y al público general interesado. La asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo. Más información, enviando un correo electrónico a info@igadi.gal o bien llamando al 600 309 066.

Colaboración con la Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) firmaron en diciembre de 2022 un Convenio de Colaboración que alcanza ámbitos variados en el campo de la internacionalización de interés común para las dos entidades enfocando su atención en el trabajo del Observatorio de la Política China (OPCh).

Desde el curso 2023/24, el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) dispone de un espacio de por sí en el Edificio de Apoyo al Estudio. De este modo, la asociación de estudios internacionales pone a disposición de todo el alumnado y profesorado del Campus Industrial de Ferrol y, en especial, del estudiantado del grado en Relaciones Internacionales que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación, un amplio fondo bibliográfico de publicaciones especializadas.

