O Partido Socialista celebra este venres en Ferrol os 175 anos do nacemento de Pablo Iglesias

O PSOE celebrará este venres, día 17, en Ferrol, en colaboración con UGT, o acto central a nivel estatal co que ambas organizacións conmemoran o 175 aniversario do nacemento do seu fundador. O evento enmárcase dentro do programa do centenario da morte de Pablo Iglesias Pose (Ferrol, 17 de outubro de 1850-Madrid, 9 de
decembro de 1925). Terá lugar no parque que leva o seu nome, no seu barrio natal de Esteiro, e comezará ás 12.00 horas.
Con motivo deste acontecemento, descubrirase a réplica da placa na honra de Pablo Iglesias que en 1927, tras o seu falecemento, se colocou na fachada do antigo Concello, situado no cantón de Molíns. A peza, sufragada a través das achegas da militancia socialista da cidade, reproduce fielmente a obra do escultor e profesor da Escola de Artes e Oficios Agustín López Mirás. Recreouse a partir de fotografías que o secretario xeral da Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, descubriu durante unha visita á oficina técnica de Navantia.
A placa orixinal, de bronce, desapareceu en 1936. Foi retirada do seu emprazamento e, segundo apuntan diversas fontes históricas, posteriormente fundida. A calidade das imaxes conservadas no estaleiro permitiu copiala con total fidelidade.
A obra ocupará un lugar preeminente durante o acto deste venres. O Partido Socialista sinala nun comunicado que
«descartou instalala debido a que a única opción que propón o goberno local do PP é un lugar no que se atopa un monolito vandalizado, semienterrado e próximo a unha árbore seca, un sitio indigno e con mínima visibilidade. Non ocupará un espazo público mentres o goberno municipal non facilite un lugar axeitado, conforme o respecto que merece unha figura de tal relevancia non só para a cidade e o socialismo, senón para a historia do país».
Así son as posibles situacións que suxeriu a Agrupación Socialista, unha delas no mesmo parque de Pablo Iglesias.
Ampla representación do PSOE e da UGT
A celebración deste venres contará cunha ampla representación do PSOE e da UGT, ademais de representantes de diferentes entidades da cidade, de Galicia e de España. Asistirán a presidenta do Congreso dos Deputados, Francina Armengol e a presidenta da Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo. O secretario xeral da Agrupación Socialista ferrolá,
Tamén estarán presentes, entre outros, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o secretario xeral da Agrupación Provincial, Bernardo Fernández Piñeiro; o secretario de Exterior do PSOE, César Mogo; o secretario de Memoria Democrática, Manuel G. Salgado, e a adxunta á secretaría de Organización e secretaria de Coordinación Territorial do PSOE, Anabel Mateos.
Ángel Mato, introducirá o acto, no que intervirán o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez; a secretaria de Organización do PSOE, Rebeca Torró; o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, e o secretario xeral da UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros.
Ferrol, Lugar de Memoria
A cerimonia coincide coa confirmación de que a cidade de Ferrol será declarada Lugar de Historia Democrática, en razón do seu protagonismo na loita polas liberdades xa desde o século XIX. O ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzou na mañá deste xoves durante a súa visita a Galicia que o Boletín Oficial do Estado publicará o vindeiro 4 de novembro o anuncio da incoación do procedemento.