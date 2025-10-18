A Casa da Cultura de Fene acolle a exposición de pintura e fotografía de Narart

18 octubre, 2025

Dezaseis artistas, 14 pintores e dúas fotógrafas, participan na exposición de fotografía e pintura que a Asociación Narón Amigos da Arte amosa estes días na Casa da Cultura de Fene.

A mostra inaugurouse o pasado 2 de outubro e poderá visitarse até o vindeiro día 31 en horario: de luns a venres, de 10 a 13 horas e de 16 a 21 horas, e os sábados, de 10 a 13 horas.

A exposición de pintura e fotografía de Narart inclue obras de: Canzobre, Maite Hermida (fotografía), Esther Piñán, Saila Chao, Beba Pereira, Pilar Criado, Mary López, Mayte López (fotografía), Crisanto Poveda, Manuel Carballeira, R. Climent, Manuel Amor, Jesús Victoria, Manoly Miraz, Eva Bergantiños e Sol Lamas.

