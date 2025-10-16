Rey Varela se reúne con la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol

Reunión en el ayuntamiento del Alcalde de Ferrol y la Junta General Cofradías Y Hermandades Semana Santa

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo en la tarde de este jueves un encuentro con la Junta General de Cofradías y Hermandades con motivo de la reciente llegada al cargo de presidente de la misma de Fernando Iguacel. El regidor le trasladó su felicitación por esta nueva etapa que comienza ahora, tras más de dos décadas vinculado a este organismo como secretario.

Por su parte, Iguacel avanzó a Rey Varela las líneas en las que trabajará para impulsar todavía más la Semana Santa Ferrolana, de Interés Turístico Internacional. En este sentido, apeló a la conservación de las tradiciones al tiempo que se abre la puerta a cubrir nuevas necesidades para poder seguir implicando a la juventud en el que es la mayor representación cultural de la ciudad naval.

El alcalde le deseó lo mayor de los éxitos en esta noticia andadura.

