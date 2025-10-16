Los mejores ilusionistas del mundo se dan cita en Ferrol este fin de semana

Están previstos 5 pases: el sábado a las 18:00 y 20:30 horas, y el domingo a las 12:30, 18:00 y 20:30 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del Jofre y en la web de Ataquilla.

La cuarta edición del festival de magia Galicia Ilusiona llega este fin de semana al teatro Jofre en Ferrol, con algunos de los mejores ilusionistas del mundo en una gala única; y cerrando así la programación anual de galas que, con el apoyo de Turismo de Galicia, amplió este año su alcance, llegando a ocho localidades gallegas.

La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, presentó este jueves el evento acompañada del concejal de Fiestas de Ferrol, Arán López, y de los directores de la gala, Dani Polo y Pedro Bugarín, dando cuenta del crecimiento que ha experimentado el festival y el éxito de público alcanzado -este año esperan llegar a los 100.000 espectadores acumulados a lo largo de las cuatro ediciones-.

La representante de la Xunta destacó la contribución de este tipo de eventos “a seguir incrementando los atractivos de la ciudad como destino urbano y el potencial turístico de toda la Comunidad autónoma”.

La programación incluye en esta edición la presencia de artistas internacionales multipremiados que visitan Galicia por primera vez para ofrecer espectáculos únicos. Entre ellos, el Mago Murphy, procedente de Madrid, será por segunda vez consecutiva el presentador de la gala. Después de dejar huella el año pasado, en esta nueva edición llega con números inéditos, sin perder su carisma y un sentido del humor único y personal.

Seime (Corea del Sur) presentará un número cargado de tradición, con una puesta en escena cuidada y efectos mágicos de alto impacto. Será un viaje por el mundo del ilusionismo asiático que se presentará en primicia en Galicia Ilusiona.

La comunidad gallega estará representada por Nacho Samena, campeón nacional de magia con una gran proyección en la actualidad. Mostrará un número que lo llevó a ser conocido mundialmente y con el que logró importantes reconocimientos. Una fusión de música y destreza manual que darán lugar al asombro más absoluto.

Después de recorrer los mejores teatros, platós de televisión y cabarets del mundo entero, el francés David Burlet realizará un acto de malabares y magia con un ritmo trepidante y frenético, número uno mundial en su disciplina. Completa el elenco la compañía Mag Edgard de Barcelona con un acto único en el mundo, presentando por la compañía integrado por ocho artistas dispuestos a crear un universo de película.

Un número espectacular de grandes aparatos, con una escenografía única, donde hay apariciones, desapariciones y levitaciones. Un viaje al mundo de la infancia y de los sueños. Los pases tendrán lugar el sábado 18, a las 18:00 y a las 20:30 horas, y el domingo 19, a las 12:30, 18:00 y 20:30 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla.