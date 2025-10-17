O Museo de Historia Natural de Ferrol acolle a presentación do conto «El encuentro»

Terá lugar este venres 17 de outubro ás 19:30 horas. Escrito por David Blanco de Rojas, ilustrado por Catalina Rodríguez Villazón e editado por Libros del Océano, editorial ferrolana.
«El encuentro» narra a historia de Maruliño, un xove surfista de A Costa da Morte, e IO, unha candorca ibérica, que nos descobren que é posible relacionarnos co mar e a vida que habita nel dun modo máis respetuoso. Xuntos IO e Maruliño embárcanse nunha aventura que cambiará a súa perspectiva sobre a relación entre os seres humanos e outras especies.
A presentación do conto en Ferrol celebrarase no Museo de Historia Natural, xestionado por a Sociedade Galega de Historia Natural, que alberga unha das maiores coleccións de ósos de cetáceos da península Ibérica, entre os que se atopan o esqueleto e unha réplica a escala real de unha candorca.
Na presentación farase unha visita guiada ao Museo de Historia Natural centrada no esqueleto e na réplica da candorca.
O Museo de Historia Natural está aberto ao público de forma gratuíta grazas a un convenio co Concello de Ferrol.
«El encuentro» naceu como unha ferramenta educativa deseñada para o proxecto deportivo-educativo ‘Aprende a través del surfing’. Finalmente, converteuse nun conto ilustrado que expón o necesario entendemento e respeto que os seres humanos temos que ter co resto de especies coas que compartimos o planeta, descubríndonos a importancia de fomentar a pesca sostible para cuidar dos océanos e preservar aos animales que os habitan.
Libros del Océano nace en 2019 como a rama editorial do Océano Surf Club, o primeiro club de surf creado en Galicia en 1988.