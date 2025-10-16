El centro cívico de Caranza, Ferrol, acoge el espectáculo Mil y Una

16 octubre, 2025 Dejar un comentario 255 Vistas

El ciclo gratuito de teatro de títeres y objetos dirigido a la infancia, Festea, vuelve este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas al Centro Cívico de Caranza con la obra Mil y Una de la compañía Caricata Teatro.

Se trata de un espectáculo de marionetas construidas con elementos de cocina y adaptado a todos los públicos. La obra es un clásico de la literatura, divertida y diferente, donde se encontrarán los cuentos más famosos de las mil y un noches, como Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Babá y los cuarenta ladrones y también otros menos conocidos que sorprenderán y divertirán a grandes y pequeños.

Dirigida por Claudio Hochmann y con el guión original de David Fariza, que también forma parte del elenco junto con Sandrine Da Costa, la obra tiene una duración de 45 minutos y está dirigida a niños mayores de cuatro años de edad.

Lea también

Triunfos dos ferrolanos do Club Kang no Open Cidade Ribeira taekwondo e na Liga Nacional Kickboxing

Exitosa participación dos ferrolanos do Club Kang nas ultimas competicións de gran nivel nas que …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *