El centro cívico de Caranza, Ferrol, acoge el espectáculo Mil y Una

El ciclo gratuito de teatro de títeres y objetos dirigido a la infancia, Festea, vuelve este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas al Centro Cívico de Caranza con la obra Mil y Una de la compañía Caricata Teatro.

Se trata de un espectáculo de marionetas construidas con elementos de cocina y adaptado a todos los públicos. La obra es un clásico de la literatura, divertida y diferente, donde se encontrarán los cuentos más famosos de las mil y un noches, como Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Babá y los cuarenta ladrones y también otros menos conocidos que sorprenderán y divertirán a grandes y pequeños.

Dirigida por Claudio Hochmann y con el guión original de David Fariza, que también forma parte del elenco junto con Sandrine Da Costa, la obra tiene una duración de 45 minutos y está dirigida a niños mayores de cuatro años de edad.