Neda organiza una charla sobre los derechos del consumidor en relación a bancos y suministros del hogar

El programa regional «Consumo en ruta» regresa a Neda con una jornada informativa para que los vecinos conozcan sus derechos como consumidores. El evento, que también busca resolver dudas, tendrá lugar el martes 21 de octubre en la Casa das Palmeiras.

En la iniciativa, programada para las 19:00 horas, además de una introducción general, el personal de la Escuela Gallega de Consumo se centrará en los derechos existentes tanto en relación con los suministros del hogar (electricidad, telefonía, etc.) como en los servicios financieros y bancarios. De esta forma, se indicará cómo actuar ante posibles malas prácticas, buscando acabar con la sensación de indefensión que a veces se produce.

Las personas asistentes a la jornada podrán realizar cuantas preguntas consideren oportunas en materia de consumo, estén o no relacionadas con la sesión formativa correspondiente.

La participación en este programa permitirá finalmente a los nedenses conocer las herramientas que, a nivel regional, están a su disposición para asesorarlos, acompañarlos y, en definitiva, ayudarlos a restablecer sus derechos.