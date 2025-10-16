Mugardos conmemora el Día Mundial de la RCP destacando su compromiso con la formación y seguridad vecinal

El Concello de Mugardos se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una jornada destinada a sensibilizar sobre la importancia de conocer y practicar las técnicas básicas que pueden salvar vidas ante una parada cardiorrespiratoria.

Mugardos cuenta actualmente con una red de 12 desfibriladores (DESA) distribuida por distintos puntos del municipio, incluyendo instalaciones deportivas, dependencias municipales y vehículos de emergencias. Esta red convierte a Mugardos en uno de los municipios mejor equipados de la comarca en materia de respuesta ante emergencias cardíacas.

El Concello, a través de las áreas de Bienestar y Emergencias, impulsó acciones formativas en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, dirigidas tanto al personal municipal como a los servicios de emergencia locales. La formación estuvo abierta a todo el personal municipal, facilitando que quien lo desease pudiese recibir formación práctica en técnicas de RCP y manejo de equipos DESA.

Estas actuaciones demostraron su valor en situaciones reales: recientemente, tanto el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) como la Policía Local de Mugardos intervinieron en dos emergencias médicas en las que salvaron la vida de vecinos que sufrieron una parada cardiorrespiratoria. Gracias a la rápida actuación y al uso de los desfibriladores municipales, junto con las maniobras de reanimación, se logró mantener con vida a las personas afectadas hasta la llegada de los servicios sanitarios.

La concejala de Bienestar, Patricia Azcárate, destacó que «Mugardos es hoy un ejemplo de como la formación y la prevención salvan vidas. Pocos municipios pueden decir que cuentan con una red tan completa de desfibriladores y con personal formado y comprometido con la seguridad vecinal. Este es el resultado de una apuesta clara por la salud pública y la atención de proximidad».

El Concello de Mugardos reafirma así su compromiso con la prevención, formación y seguridad ciudadana, e invita a toda la ciudadanía a seguir participando en las futuras actividades de sensibilización sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.