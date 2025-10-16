Uns 400 escolares de Narón participan en saídas en bicicleta organizadas dende o Concello

Preto de 400 escolares de educación Primaria de Narón participan nas saídas en bici organizadas polo Concello, a través da concellería de Seguridade Cidadá, dirixida por José Oreona, co equipo de Educación Viaria de Narón.
A responsable do mesmo, Sonia López, acompaña ós nenos nesta iniciativa, que se iniciou o pasado mes de setembro e que rematará o vindeiro día 27. Protección Civil e a policía Local de Narón colaboran tamén nesta proposta. Menores de primeiro a sexto de educación Primaria e de quinto e sexto de educación Infantil son os destinatarios destas saídas en bicicleta polo termo municipal.
Os escolares que participan son os dos colexios da Solaina, Jorge Juan, Ponte de Xuvia, A Gándara, O Feal, Ayala, Santiago Apóstol, Piñeiros e Virxe do Mar. As rutas desenvólvense sempre en horario lectivo, de luns a venres, e teñen unha duración de entre dúas e tres horas. Os tanques de tormentas de Xuvia e de Gándara, o paseo de Xuvia, as instalacións do pump track e as pistas de Río Seco son os destinos dos diferentes grupos.
O edil de Seguridade Cidadá valorou esta iniciativa e incidiu en que “ten unha moi boa acollida nos centros de ensino, aos que agradecemos a súa colaboración e, por suposto, aos nenos e nenas pola súa boa disposición para coñecer o noso entorno, o noso patrimonio”. Así mesmo, destacou a implicación do traballo realizado para poder levar a cabo estas saídas en bici.