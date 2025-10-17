A compañía T-Tinglado representa no Auditorio de Narón o espectáculo O Inconveniente

O ciclo de Teatro Amador regresará este domingo ao Auditorio municipal de Narón, na praza de Galicia, onde se poderá ver o espectáculo O inconveniente, da compañía T-Tinglado.

A entrada é de balde e a representación dará comezo ás 18:00 horas. O Padroado da Cultura conta coa colaboración da administración provincial para programar este ciclo.

Luis G. Ramos dirixe esta obra, protagonizada por un axente inmobiliario que trata de levar a cabo unha complicada tarefa, vender un piso céntrico, moi amplo e a moi bo prezo pero que precisa dunha importante reforma. A propietaria do inmoble pon unhas condicións de venta moi extravagantes.

