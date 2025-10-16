Luz, cámara e acción! Ares acoge una nueva grabación audiovisual para Prime Video

16 octubre, 2025

Rodaje en Ares-VacaFilms

El trasiego era constante en el principio de este jueves en la cuesta grande de Ares: materiales de sonido e iluminación, carpa, cámaras, pértigas… la productora VacaFilms, que ya había estado en el municipio aresano, responsabilizándose de la grabación de la serie Clanes, hecha para Netflix, regresó esta mañana con su equipo para dirigir el proceso de grabación de un nuevo producto audiovisual.

Con todo, en esta ocasión será Amazon Prime Video la plataforma encargada de distribuir un largometraje de la que aún no desvelaron título, mas sí el género: un drama adolescente que tendrá parte del paisaje de Ares como paño de fondo.

El rodaje continuará también por la tarde, hasta aproximadamente las 18:00 horas, e involucró de igual manera al Club Náutico, donde se están haciendo los procesos de maquillaje y peluquería para el elenco actoral.

Ares, su paisaje y naturaleza, son de película!.

