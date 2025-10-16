Ítaca Teatro trae ao Auditorio municipal de Cedeira a obra “Profetas”

O mesmo espazo acollerá mañá venres unha nova cita co ciclo de cine Mestre Mateo, desta volta unha sesión co pase de tres curtametraxes.
A compañía lucense Ítaca Teatro trae este sábado ao Auditorio de Cedeira a obra “Profetas”, un texto de Ernesto Iz gañador do 16o Premio Abrente da MIT de Ribadavia en 2021. Sobre o escenario, unha parella que se volve atopar, despois de moito tempo, e que ao longo dunha noite comparte as lembranzas do que foi a súa relación. A función será ás 20.00 horas e o prezo da entrada é de 2,50€, á venda na billeteira ou reservando por whatsapp no teléfono 649 876 614.
“Profetas” é un exercicio meta-teatral no que se formula a dúbida de se o que se está a ver é unha dramaturxia rematada ou un proceso de traballo que está a ser construído diante do público. A proposta funciona como un xogo de agochados, de abismos e de saltos entre realidade e ficción. É a primeira coprodución da compañía luguesa, neste caso, co Centro Dramático Galego e conta coa colaboración e o apoio do Concello e da MIT de Ribadavia, do Concello e da Deputación de Lugo e da Deputación da Coruña.
Á fronte do equipo artístico está Carlos Álvarez-Ossorio, como director e deseñador da iluminación e do espazo escénico; Ernesto Is é o autor do texto e da dramaturxia; Marga Portomeñe encárgase do deseño e creación de máscaras; Ítaca Teatro é responsable da escenografía e do vestiario; e finalmente Elea López e Carlos Rebolo conforman o elenco desta peza que nos levará de viaxe por Compostela, Mosul e Venecia visitando, ao mesmo tempo, tres planos: o íntimo, o social e o global.
Tamén o sábado, e tal como se informou, a asociación Mulleres da Vila de Cedeira vai celebrar a XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais. De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00, o pavillón do Polideportivo Municipal encherase con arredor de 300 artesás procedentes de diferentes puntos de Galicia e Asturias, que estarán palillando e facendo outras labores ao tempo que comparten o seu saber.
A véspera, este venres , o ciclo Mestre Mateo ofrecerá a primeira das dúas citas coas curtametraxes que porán o punto final ao programa deste ano. O Auditorio Municipal acollerá ás 21.00h, con entrada de balde, o pase de tres títulos: “Nai”, Véxote” e “Pura”, todas con Galicia como escenario.
“Nai” é unha historia de ficción, dirixida por Tito Refoxo e ambientada na Galicia rural de 1970, concretamente na localidade de Rois. A película conta a historia dunha madre desesperada tras a desaparición da súa filla, un suceso que fai tremer os cimentos da familia. Óscar Pardo Cartelle dirixe “Véxote”, unha curta protagonizada por unha parella, David e Lola, que van pasar uns días á casa rural do seu amigo Marcos. É unha ocasión para atoparse e verse, deixando atrás a tristeza dela.
En “Pura”, a última película que se poderá ver o venres nesta sesión, unha muller volta á casa para recordar e atoparse de novo. Colle unha cámara e filma por primeira vez. Recoñécese nos retratos da súa nai e da súa avoa, grazas a elas reconcíliase co lugar e coas lembranzas.
Por outra parte, na axenda cultural de Cedeira para os vindeiros días está tamén a inauguración dunha nova exposición temporal no Museo Mares. Desde este venres poderá verse a mostra de acuarelas da artista local María Victoria Sobrino.
E tamén hai festas patronais na parroquia de Montoxo. O lugar da Carballa celebra o sábado 18 as festas na honra da Virxe de Fátima. Haberá unha misa solemne ás 13:45 e sesión vermú a continuación amenizada polo Dúo Élite. Pola noite, a partir das 22.30, verbena coas actuacións do dúo Élite e Matices.