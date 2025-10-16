La Cocina Económica de Ferrol ha renovado la acreditación del sello de transparencia y buen gobierno de la Fundación Lealtad

Un año más la Cocina Económica de Ferrol ha renovado la acreditación del sello de transparencia y buen gobierno de la Fundación Lealtad, que desde hace más de una década es un referente de esta asociación. 

De entre los muchos aspectos recogidos, queremos destacar la importante independencia económica de la CEF, con más de un 69% de financiación privada diversificada, el alto grado de eficiencia en el gasto, o el elevado margen de reservas, aspecto este último que ha sido clave para el mantenimiento de los servicios.

Origen

Cocina Económica de Ferrol (CEF) nace en el año 1891 a iniciativa del militar Antonio Togores y Corbián con el objetivo de proporcionar comida, principalmente cocinada, a personas con escasos recursos.

Misión de la entidad

«Proporcionar comida a las personas más vulnerables que cuentan con limitados medios económicos, satisfaciendo determinadas necesidades de alimentación y trabajar hacia las acciones de carácter integral, realizadas en coordinación con otras entidades sociales.»

 

 

