Un año más la Cocina Económica de Ferrol ha renovado la acreditación del sello de transparencia y buen gobierno de la Fundación Lealtad, que desde hace más de una década es un referente de esta asociación.
Cocina Económica de Ferrol (CEF) nace en el año 1891 a iniciativa del militar Antonio Togores y Corbián con el objetivo de proporcionar comida, principalmente cocinada, a personas con escasos recursos.
Misión de la entidad
«Proporcionar comida a las personas más vulnerables que cuentan con limitados medios económicos, satisfaciendo determinadas necesidades de alimentación y trabajar hacia las acciones de carácter integral, realizadas en coordinación con otras entidades sociales.»