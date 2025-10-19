A Deputación da Coruña inviste en Mugardos 940.000€ en 2025 a través do Plan Único

A deputada de plans provinciais e asistencia a municipios, Cristina García Rey, esto este pasado xoves no municipio mugardés, onde presentou os investimentos da entidade provincial para obras e servizos de Mugardos e de toda a comarca de Ferrolterra.
“O Plan Único permite que se leven a cabo obras tan importantes como esta Casa da Cultura, e é, agora mesmo, a principal ferramenta de financiamento local dos nosos concellos”, salientou a deputada, destacando que “en total, destina 116 millóns de euros para os 93 concellos da provincia”.
Mugardos acolleu a visita da deputada de plans provinciais e asistencia a municipios, Cristina García, que estivo acompañada do concelleiro de obras, Jorge Kuntz Peiteado, e parte da corporación municipal. A deputada presentou os investimentos da Deputación a través do Plan Único no municipio, que alcanzan os 940.126,62 €, que forman parte dos 28.130.562,87 € destinados a toda a comarca de Ferrolterra e dos 116 millóns para os 93 concellos da provincia.
A deputada tamén visitou a Casa da Cultura de Mugardos, que foi remodelada recentemente con fondos da Deputación favorecendo o seu illamento térmico e mellorando a súa eficiencia enerxética, e puxo en valor a relevancia do Plan Único para os concellos da provincia, pois “permite financiar obras tan importantes como esta, así como servizos fundamentais para a veciñanza e é, agora mesmo, a principal ferramenta de financiamento local dos nosos concellos”.
“Ante o exceso de competencias municipais que superan con moito os recursos dispoñibles e o infrafinanciamento que sofren os nosos concellos, dende a Deputación promovemos este Plan, que reparte os fondos provinciais con criterios absolutamente obxectivos, e que lles permite distribuílos con total autonomía en función das súas prioridades”, sinalou a deputada.
García Rey engadiu que “o máis importante de todo isto é que repercute moi positivamente na calidade de vida e no benestar da veciñanza. Esta mellora da Casa da Cultura que vemos hoxe, ou a do pavillón municipal, da que poden gozar todos os mugardeses é so un dos múltiples exemplos de obras cun grande impacto social, e tamén económico, pois ao fomentar a contratación de pequenas e medianas empresas de construción, enxeñerías e outras de sectores relacionados tamén estamos contribuíndo ao desenvolvemento do tecido empresarial local, xerando oportunidades de emprego e impulsando a fixación de poboación”.