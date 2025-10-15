Trabajadores de Navantia deciden este jueves si aceptan el preacuerdo de convenio colectivo

Los trabajadores de la empresa naval pública Navantia deciden este jueves, mediante un referendo con voto en urna, si aceptan el preacuerdo de convenio al que llegaron las organizaciones sindicales y la dirección de la empresa hace unos meses.

El presidente del comité de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), se ha mostrado «optimista» horas antes de la votación del preacuerdo del documento que tendrá en todos los centros de la empresa, hasta siete, repartidos en los dos astilleros de la ría de Ferrol, tres en la bahía de Cádiz, las instalaciones de Cartagena (Murcia), y los servicios centrales de Madrid.

Díaz ha destallado, que tras la celebración de asambleas parciales, se percibe un «buen ambiente» y la creencia de que la «mayoría de la plantilla» se pronunciará a favor de ratificar el texto. Según el representante de Movemento Alternativo Sindical la plantilla «entiende que hay avances significativos» en el preacuerdo, que amplía la vigencia del convenio desde 2022 hasta el 31 de diciembre de 2029.

La jornada de votación se desarrollará de 05.30 a 16.00 horas, incluyendo por primera vez la posibilidad de voto por correo para trabajadores desplazados.

El representante sindical explicó que, en caso de ser aprobado el preacuerdo, se emplazará a la dirección la próxima semana para «empezar a trabajar en ratificar los textos, para que cuanto antes sean publicados» y comiencen a aplicarse las mejoras para los trabajadores.