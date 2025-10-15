Protestas ante empresas y piquetes de sindicatos en Galicia por la huelga de Palestina

La huelga por Palestina de este miércoles en Galicia ha provocado protestas antes empresas y algunos piquetes informativos de sindicatos a primera hora de la mañana en una jornada con una convocatoria dispar de huelga, que va desde paros de dos horas (convocados por UGT y CC.OO.), pasando por cuatro horas (CIG) hasta huelga general todo el día (CGT y CUT, entre otros).

Así, miembros de UGT y CC.OO. se han concentrado ante centros de trabajo como Stellantis, en Vigo, durante el turno de noche y en la entrada de Navantia, en Ferrol.

Por su parte, la CIG ha celebrado diferentes movilizaciones ante empresas como Celsa Atlantic, en A Laracha; el aeropuerto de Santiago; el supermercado Gadis de Montero Ríos, en Santiago; centros de enseñanza como el IES Politécnico de Vigo o el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), entre otros.

Asimismo, miembros de la CGT han realizado un piquete ante la sede de Zara en la calle Compostela, en la ciudad de A Coruña, en donde han lanzado gritos como ‘Israel asesina, Zara patrocina’. Con presencia policial, los manifestantes han exhibido una pancarta de boicot a Israel y banderas palestinas.

La CUT también ha realizado piquetes en ciudades como Vigo o Santiago, en donde grupos propalestinos se han concentrado durante la mañana ante los juzgados para mostrar su solidaridad con nueve detenidos en Compostela hace un año en una manifestación de apoyo a Palestina.

Todo ello además de diferentes manifestaciones que protagonizan los sindicatos por separado en varias localidades durante este 15 de octubre, incluida una concentración ante la Xunta, en San Caetano.