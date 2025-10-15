Narón entrega nas escolas infantís municipais folletos coas tradicións do outono

15 octubre, 2025 Dejar un comentario 105 Vistas

A concelleira de Política Lingüística de Narón, María Lorenzo, informou que este venres 17 se entregarán nas tres escolas infantís municipais –A Solaina, A Gándara e Piñeiros- folletos de “Tradicións do outono”, publicacións enmarcadas na iniciativa As nosas tradicións.

A edil naronesa indicou que se editaron outras dúas publicacións con motivo do 23 de novembro, Día de Narón –que se repartirán o día 21 dese mes- e do Nadal –para entregar o 18 de decembro-.

O Magosto e as castañas, O Samaín e a esfolla centran este primeiro folleto, no que se informa sobre estas tradicións culturais e tamén como se celebran na cidade, no caso do magosto en varias parroquias e barrios e no do Samaín e a esfolla con festividades programadas conxuntamente dende o Padroado da Cultura e as entidades veciñais de San Mateo e A Naveira de Doso, respectivamente.

“Queremos amosarlles ás familias das escolas infantís municipais as tradicións máis emblemáticas e como as celebramos en Narón, facilitándolles información a través deste novo recurso e, ao mesmo tempo, achegándoas ao programa Apego, de socialización de nenos en galego”, explicou María Lorenzo.

As tradicións, curiosidades, a nosa lingua, recursos… forman parte dos contidos destes folletos que se entregarán nos citados centros, comezando polas celebracións do outono.

