La Guardia Civil detiene a un joven en Ares como presunto autor de un delito contra la salud pública

La Guardia Civil del puesto de Fene detuvo a un joven, de 19 años y vecino del municipio de Ares, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrarle entre sus pertenencias 31 gramos de hachís.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando una patrulla realizaba un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, en el marco de la prevención del consumo y venta de sustancias estupefacientes en centros educativos.

Los agentes observaron a un grupo de seis jóvenes en una plaza de la localidad, ubicada a 100 metros de un parque infantil, mientras consumían lo que aparentaba ser un cigarrillo con algún tipo de sustancia estupefaciente en su interior.

Los agentes se aproximaron al grupo y apreciaron un fuerte olor a hachís. De esta forma, procedieron a registrar las pertenencias de los jóvenes y encontraron, ocultos entre la vestimenta de uno de ellos, 14 trozos de una sustancia resinosa de color marrón, supuestamente hachís, envueltos individualmente en plástico, que arrojaron un peso total de 31 gramos, tres billetes de 5 euros y un billete de 10 euros.

La Guardia Civil detuvo al joven como presunto autor de un delito contra la salud pública y procedió a la incautación de los efectos encontrados.