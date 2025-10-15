Valdoviño incorpora tecnología LED en 87 puntos de alumbrado público

El Ayuntamiento de Valdoviño acaba de renovar 87 farolas de alumbrado público con tecnología LED en la localidad de A Pedreira, en Pantín, y en A Braxe, en Vilaboa.

Con un mayor rendimiento energético y lumínico, también permitirá reducir la potencia contratada, reduciendo el consumo, el impacto ambiental y la factura por este concepto. En concreto, las intervenciones permitieron la sustitución de 61 farolas en la parroquia de Vilaboa y otras 26 en la de Pantín.

El Ayuntamiento invirtió algo más de 11.500 euros en la obra, que se financia con la línea de subvenciones del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta.