La exposición “El fin del Camino” recala en el centro cívico de Neda del 17 a 23 de octubre

El Centro cívico de Neda, acoge desde este viernes la muestra itinerante “El fin del Camino”, organizada por el Colectivo Egeria, con la colaboración de la Xunta de Galicia. La exposición, con imágenes de los fotógrafos gallegos Eduardo Ochoa y Carlos Puga, refleja una visión de los Caminos a Compostela, centrada en los aspectos humanos y monumentales, de los que se destacan los detalles más singulares.

La exposición, que recorrió en los últimos años numerosas villas y ciudades de Galicia y del resto de España, llega en este año 2025 a ocho localidades del Camino Inglés, entre las que se encuentra Neda, donde permanecerá hasta el jueves 23 de octubre.

Los textos de la muestra abordan el tema del fin del Camino como expresión de los sentimientos que mueven al peregrino a emprender la ruta de peregrinación, teniendo capítulos especiales, para el motor de la fe, los más de mil años de los caminos, el recorrido hacia una tierra de brumas y de luz, entre otros.

Cada uno de los paneles que integran la colección cuenta con brevísimas glosas del Camino, realizadas por escritores e intelectuales de lo más variado, desde Álvaro Cunqueiro o Eduardo Pondal hasta Urbano Lugrís, pasando por figuras universales como Cervantes o Dante Alighieri.

La exposición, dirigida especialmente a peregrinos cuenta con los textos en gallego, castellano e inglés para general comprensión, y se podrá visitar de lunes a viernes, en el Centro cívico de la villa, en pleno Camino Inglés, de 10 a 12 y de 16:30 a 20:30 horas.