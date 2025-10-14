O GALP A Mariña-Ortegal organiza en Cedeira unha xornada informativa sobre o programa de axudas FEMPA 2021-2027

O vindeiro xoves 16 de outubro ás 13:00 horas, a sede da Confraría de Pescadores de Cedeira será o escenario dunha xornada informativa destinada a presentar os fondos europeos da pesca FEMPA, que abrirán a súa próxima convocatoria no 2026.
O encontro está especialmente orientado ás empresas transformadoras e comercializadoras de produtos pesqueiros, co obxectivo de explicar en detalle as liñas de apoio e financiamento que lles resultarán aplicables dentro do marco comunitario.
A sesión será dirixida por Rosa Ana González Vizoso, xerente do GALP A Mariña-Ortegal, e por Julio Sánchez, xerente da empresa Imbatia S.L., Asistencia Técnica na execución do Plan de Fortalecemento de Capacidades para Diversificación e Innovación en Entidades do Sector Pesqueiro da Mariña-Ortegal.
Durante a xornada abordaranse os principais eixos estratéxicos dos fondos FEMPA, as prioridades de investimento en innovación, sustentabilidade e diversificación, e os criterios de acceso ás axudas para as empresas do territorio. O evento pecharase cunha rolda de rogos e preguntas, aberta á participación do público asistente.
Esta iniciativa inscríbese nas accións do GALP A Mariña-Ortegal para reforzar o tecido produtivo pesqueiro e promover o desenvolvemento sostible das zonas costeiras, facilitando o acceso das entidades locais e empresas aos novos instrumentos de financiamento europeo.