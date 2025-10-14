Valdoviño programa a proxección do documental “Filmei paxaros voando” e da longametraxe “As Neves”

A concellería de Cultura de Valdoviño organiza tamén novos pases na casa da cultura para o alumnado do CPI Atios no marco do ciclo Mestre Mateo.
O Concello de Valdoviño programa esta semana dúas sesións do ciclo Mestre Mateo abertas á veciñanza. Así, este xoves 16 de outubro, o auditorio da casa da cultura acolle ás 20 horas a proxección do documental «Filmei paxaros voando», e o venres 17 á mesma hora, da longametraxe «As Neves».
As dúas cintas están recomendadas para un público maior de 12 anos, e a entrada é de balde e libre ata completar aforo. Non serán os únicos pases da semana, xa que onte, a Concellería de Cultura convidaba ao alumnado do CPI Atios ao visionado das curtas «Avetimoloxía», «Eu vou comigo», «Noites de prata», «Sipnasis» e «Platónico Platónico».
Valdoviño repite neste 2025 como sala do Ciclo Mestre Mateo, ofrecendo deste xeito a proxección dalgunhas das películas finalistas dos prestixiosos premios do audiovisual galego. O calendario inaugurábase hai uns días, con sesións reservadas para os estudantes do cole, un dos principais públicos do proxecto no municipio, e esta semana comezan tamén os pases abertos á cidadanía en xeral. Dunha banda, «Filmei paxaros voando», de Zeltia Outeiriño González, é unha peza documental que aborda o regreso da autora a Galicia tras 20 anos en Barcelona.
Un retorno para filmar a memoria do seu admirado tío Antonio, un artesán textil galeguista gai que viviu intensamente nos anos 80. Esta volta provoca o reencontro coa súa nai Socorro, unha muller moi conservadora á que Zeltia rexeitaba. O repentino empeoramento na saúde de Socorro cambia a mirada de Zeltia, que comeza un camiño de volta a casa complexo, pero tamén cheo de amor, coidados e sanación.
Así mesmo, «As Neves», de Sonia Méndez, lévanos a unha vila de montaña onde todos se coñecen. Arrinca na Noite de Entroido, cando un grupo de mozos e mozas celebra unha festa que remata coa desparición dunha das rapazas e o inicio dunha investigación que causará un profundo cambio nas súas vidas e na relación co mundo.