La exposición «Paisaxes interiores» podrá visitarse en Valdoviño hasta finales de mes

La artista Raquel Calvo Gómez inauguraba el viernes pasado al atardecer su exposición «Paisaxes interiores» que podrá visitarse en la casa de la cultura de Valdoviño hasta 31 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 19 horas.

En la línea del expresionismo abstracto, y con Pollock, Twombly, Rothko, Willem de Kooning o Lee Krasner como algunos de sus principales referentes, la autora ferrolana afincada en Valdoviño traslada emociones, sentimientos y sensaciones a través del color y del gesto, entablando en sus obras un diálogo entre sus paisajes interiores y los paisajes exteriores.