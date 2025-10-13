La exposición «Paisaxes interiores» podrá visitarse en Valdoviño hasta finales de mes

13 octubre, 2025 Dejar un comentario 384 Vistas

La artista Raquel Calvo Gómez inauguraba el viernes pasado al atardecer su exposición «Paisaxes interiores» que podrá visitarse en la casa de la cultura de Valdoviño hasta 31 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 13  y de 17 a 19 horas.

En la línea del expresionismo abstracto, y con Pollock, Twombly, Rothko, Willem de Kooning o Lee Krasner como algunos de sus principales referentes, la autora ferrolana afincada en Valdoviño traslada emociones, sentimientos y sensaciones a través del color y del gesto, entablando en sus obras un diálogo entre sus paisajes interiores y los paisajes exteriores.

Lea también

O SGHN en Ferrol acolle a presentación do documental «Filtrando a luz»

Este domingo 12 de outubro de 2025 ás 11:30 horas terá lugar a presentación no Museo de Historia Natural de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *